Loopbaansupport Detailhandel krijgt vervolg in Youfit@retail

Medewerkers in de detailhandel kunnen tot eind 2019 een beroep blijven doen op gratis loopbaandienstverlening. Het project Youfit@retail is een vervolg op Loopbaansupport Detailhandel - het project van sociale partners - dat eind april afliep. Het nieuwe project wordt geheel gefinancierd vanuit de sector (Stichting Detailhandelsfonds) en is één van de projecten van de Retailagenda.

De ambitie is om met werknemers en werkgevers in gesprek te gaan over de noodzaak om te blijven leren, en hen ook leer- en loopbaanprogramma’s aan te bieden. Met die programma’s zijn zij beter voorbereid op de grote veranderingen in de retail.

Faillissementen

Loopbaansupport Detailhandel werd twee jaar geleden gelanceerd, in reactie op de vele faillissementen in de detailhandel. Doel van het programma was om werkzoekenden in de detailhandel te helpen een nieuwe baan te vinden. Gedurende twee jaar kregen 500 mensen persoonlijke begeleiding en 1.900 werknemers groepsbegeleiding. Ruim 10.000 mensen kregen digitale ondersteuning.

Daarmee is, volgens projectleider Karlien Haak, de doelstelling voor een belangrijk deel bereikt. “De mensen die we hebben geholpen, vinden beter hun weg op de arbeidsmarkt. Binnen een jaar vond 80 procent een nieuwe baan. Zowel jongere als oudere verkopers. We merkten wel dat veel mensen een drempel ervoeren om hulp te vragen. Ze hebben weinig ervaring met het nadenken over vragen als: ‘Wat wil ik?’ en ‘Waar ben ik eigenlijk goed in?’. Daarom is het van belang dat er nu een vervolg is, met Youfit@retail.”

Leven lang ontwikkelen

Youfit@retail (www.youfitretail.nl) heeft als doel om de vaardigheden van werknemers te versterken, om obstakels voor ‘een leven lang ontwikkelen’ weg te nemen en instrumenten te ontwikkelen die de leercultuur in de sector bevorderen.

Het project helpt verkopers die hun baan verliezen, maar richt zich juist ook op mensen die nog aan het werk zijn. De detailhandel verandert snel, om bij te blijven zullen werknemers ook in zichzelf moeten investeren. Binnen Youfit@retail krijgen verkopers persoonlijk advies over hun loopbaan of het volgen van opleiding. Voor winkels zijn programma’s beschikbaar om met medewerkers te onderzoeken of er nog een goede match is, om vervolgens uit te zoeken hoe het beter kan. Karlien Haak: “Het is fijn als mensen geholpen worden bij ontslag, maar natuurlijk nóg beter als we ontslag kunnen voorkomen.”