Frysk, Bildts en Stadsfries op festival Frysk op Riis

Het Fries- en streekfriestalig festival ‘Frysk op Riis’ krijgt definitief een plek op de festival-kalender van Fryslân. Zondag 8 juli 2018 is de derde editie van dit festival en wederom is de Teatertún in Rijs de sfeervolle locatie waar één en ander plaatsvindt.

De tuin gaat om 15.00 uur open en vanaf 15.30 uur zullen in totaal zeven groepen en artiesten een optreden verzorgen. Verdeeld over een hoofdpodium en een kleiner, intiemer podium, ligt dit jaar het accent op muziek van singer/songwriters, maar in veel gevallen bijgestaan door gastmuzikanten. Zo opent troubadour Jan Nota met band het festival en verzorgt Sytse Haima, ook al met band, de afsluiting van ‘Frysk op Riis’. Verder geven Grytz & Grize, het trio Bauke van der Woude, the Feetwarmers, Chris Kalsbeek en band en het trio Douwstra, Smit en Wilkens met hun liedjesprogramma ‘Frisicana’ acte de présence.

Doelstellingen

Eén van de doelstellingen van het festival is het laten zien hoe bijzonder en rijk de Friese taal en cultuur is. Niet onbelangrijk in een tijd waarin er steeds minder Frysk wordt geschreven, gelezen en gesproken. De artiesten laten bij Frysk op Riis zien, dat het Frysk en de Fryske streektalen zich uitstekend lenen voor het schrijven van pakkende, als ook ontroerende liedjes. De Teatertún is daarnaast de perfecte locatie, waar jong en oud zich kunnen vermaken en zich al gauw ‘thuis’ voelen.

Jan Nota oorspronkelijk uit Tsjerkwert, maar tegenwoordig woonachtig in Pingjum, is zowel solo, onder andere als de bier-troebadoer, als ook met band te vinden op de podia in Fryslân. In die band-setting opent hij dit jaar het festival op het grote podium van de Teatertún. Ongetwijfeld met repertoire van zijn debuut-CD ‘Blinder’, die in 2015 uitkwam.

Grytz & Grize behoeven nauwelijks nog introductie, want het duo heeft zich een vaste plek verworven in de muziekscene in Fryslân. Grytsje Melchers en Douwe van der Werf, in Rijs aangevuld met violist Vincent van Dam en cellist Carel van Leeuwen, spelen over het algemeen een breed repertoire van liedjes uit de popgeschiedenis, maar beperken zich op het festival natuurlijk tot de zelfgeschreven Friese liedjes.

Frisicana is het meertalige liedjesprogramma van drie Friese singer/songwriters, Gurbe Douwstra, Marcel Smit en Piter Wilkens. Het programma was het afgelopen seizoen te zien in de theaters en zalen in Fryslân. De mix van eigen liedjes en repertoire van Americana-artiesten, die hen hebben geïnspireerd, sloeg aan bij het publiek. Dus hebben de heren besloten dat er begin 2019 een ‘Frisicana II’ komt, dat ook weer in alle theaters in Fryslân te zien zal zijn.

Bauke van der Woude, zanger en liedjesschrijver uit Harlingen, brengt dit jaar op het festival een gedeelte uit zijn liedjesprogramma ‘Teare ferskes’, een selectie van de mooiste luisterliedjes uit het omvangrijke repertoire van Bauke van der Woude. Hij wordt muzikaal bijgestaan door bassist Campbell Forbes en gitarist Daan Schaaf.

Chris Kalsbeek de folkartiest uit Leeuwarden bracht eerder dit jaar zijn nieuwe cd ‘Friersk’ uit, Chris z’n eerste album met uitsluitend Friestalig repertoire, voornamelijk vertalingen van Ierse en Engelse folkliedjes. ‘Friersk’ is ook de naam geworden van de nieuwe folkgroep van Chris Kalsbeek met Froukje de Wit op cello, Germ Dikland op slagwerk en Geert Veldstra op hobo en mondharmonica.

The Feetwarmers, country- en folkband uit de voormalige gemeente ’t Bildt bestaat al bijna dertig jaar. Een vriendenclub die nog altijd met veel enthousiasme staan de spelen op podia binnen en buiten Fryslân. Maakte de band aanvankelijk ook Engelstalige muziek, de laatste jaren zingen the Feetwarmers toch vooral in de eigen Bildtse streektaal; inmiddels ook vastgelegd op een aantal cd’s.

Sytse Haima, als solist Friestalig singer/songwriter, maar daarnaast ook aktief in de feestband De Suskes, is de afsluitende act op de derde editie van Frysk op Riis. Hij neemt een complete begeleidingsband mee, muzikanten die hem ook bijstaan bij de opnames van zijn CD’s. Een tweede solo-album verschijnt in het najaar, als opvolger van het debuut ‘De stille jout lûd’.