Audities Dance Explosion en Talentklassen Dans in Sneek

De dansafdeling van Kunstencentrum Atrium in Sneek houdt in juli audities voor Dance Explosion, Young Dance Explosion en de Talentklassen Dans. Deelname staat open voor iedereen, huidige dansleerlingen en niet-leerlingen.

Kinderen van 8 tot 13 jaar kunnen hun danstalent verder ontwikkelen in de Talentklassen Dans. Er worden zowel klassiek balletlessen als jazzlessen gevolgd en kinderen krijgen de kans om podiumervaring op te doen. Na de Talentklassen Dans stromen leerlingen vaak door naar onder meer de gevorderdenklassen klassiek of jazz, de Jeugd Dans Opleiding Friesland en Young Dance Explosion.

Er zijn vier groepen die verschillen in niveau. De Talentklassen treden regelmatig op. Jaarlijks is er een eindvoorstelling in de Noorderkerkzaal in Sneek. Opgeven voor de auditie kan bij docent Jacqueline Veldhuis: jacqveldhuis@yahoo.com. De auditie is woensdag 4 juli van 14.45 tot 16.00 uur in Kunstencentrum Atrium in Sneek.

Dance Explosion

Dance Explosion is de semi-professionele dansgroep van Kunstencentrum Atrium onder leiding van choreograaf Raymond Guzman. Er zijn drie groepen: DE1, DE2 en Young Dance Explosion (vanaf 14 jaar). Dance Explosion is thuis in dansstijlen als jazz, modern, show-musical en contemporary. Daarnaast heeft elke danser zijn of haar eigen kwaliteiten. Jaarlijks krijgt de groep inspirerende workshops van gevestigde namen uit de danswereld, zoals Min Hee Bervoets en Manon Beernaert.

Dance Explosion is ieder seizoen te zien met een eigen voorstelling in Theater Sneek. Dit jaar was dat ‘Paean’ (16 en 17 juni). Opgeven voor de auditie kan bij Raymond Guzman: hedanced@hotmail.com. De audities vinden plaats op donderdag 12 juli, aanvang 17.00 uur (Young Dance Explosion) en vanaf 19.00 uur (Dance Explosion I en II) in Kunstencentrum Atrium in Sneek.