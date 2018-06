Zevende editie Gaasterlandse Heuvelen Wandeltocht

De zevende editie van de Gaasterlandse Heuvelen Wandeltocht wordt op zaterdag 30 juni gehouden. De start is bij het sportcomplex van v.v. Bakhuizen. De start voor de 30 kilometer is van 8.30 tot 9.30 uur. Voor de 15 kilometer kan er gestart worden tussen 9.00 en 10.30 uur.

De tocht gaat door een uniek stukje Friesland. In dit stukje Zuidwesthoek van Friesland liggen meren, vaarten en sloten. Gezellige dorpjes, afgewisseld door de typische weidse vergezichten en de prachtige bossen van Gaasterland. In weinig lijkt Gaasterland op de rest van Friesland: de keileem uit Noorwegen, Zweden en Finland werd in stuwwallen voor het ijs uit gedrukt (voorlaatste ijstijd) zo ontstonden steile riffen zoals het Mirnserklif en het Oudemirdumerklif. De zandige hoogten werden gaasten genoemd.

Ook bij Bakhuizen is dit glooiende landschap te zien: het gebied leent zich dan ook uitstekend voor een wandeltocht. De tocht die eens in de twee jaar wordt georganiseerd verheugd zich in een groeiende belangstelling. Gezelligheid is troef bij dit evenement.

In 2016 is gekozen voor de 15 en 30 kilometer route en dat is door de 600 wandelaars op prijs gesteld. Langs de routes is er volop gelegenheid voor een versnapering. Leuke plekken om uit te rusten en te genieten van de mooie omgeving.

Op verschillende posten zijn EHBO’ers aanwezig en toiletten staan op de route. En de traditionele kraam voor koffie/thee ontbreekt deze dag niet. Voor een ieder die de tocht volbrengt is er een leuke herinnering in de vorm van een medaille.