Tien genomineerde foto's te zien op Kunst aan de Ee in Woudsend

De jury heeft de tien beste foto's van de fotowedstrijd '11 Fonteinen' gekozen. Per fontein (Dokkum uitgezonderd) is een winnaar uit de bus gekomen. Uit deze tien nominaties zijn vervolgens de nummers 1, 2 en 3 bepaald.

De jury was onder de indruk van het niveau van de inzendingen. De meer dan honderd inzendingenleverden een aantal verrassende foto's op. Sommige wisten het verhaal van de fontein treffend te raken, anderen benadrukten op onverwachte en creatieve wijze de plaats van de fontein in zijn omgeving.

Publieksprijs

De tien genomineerde foto's kunnen door het publiek bekeken en beoordeeld worden op Kunst aan de Ee in Woudsend. De foto met de meeste stemmen sleept de publieksprijs in de wacht. Op donderdag 5 juli om 16.00 uur worden op Kunst aan de Ee de winnaars van de vakprijzen en de publieksprijs bekend gemaakt.

De fotowedstrijd 11 Fonteinen is een samenwerking tussen Fotofabryk Leeuwarden en Kunst aan de Ee. De fonteinen vormen één van de paradepaardjes van CH2018. In de loop van de komende jaren zullen miljoenen foto’s van de fonteinen gemaakt worden. De primeur was echter voor (amateur)fotografen in Friesland.

Voor de derde keer

Kunst aan de Ee vindt voor de derde keer plaats. Dit jaar wordt werk tentoongesteld van honderd (inter)nationale kunstenaars. Onderdeel van Kunst aan de Ee 2018 is de deelexpositie The Phoenix of Iran, waar werk wordt gepresenteerd van vijftien Iraanse kunstenaars. De expositie omvat ruim 80 schilderijen en sculpturen, die nog nooit eerder buiten Iran te zien waren.

De jury

De jury bestond dit jaar uit Anna Tilroe, artistic director 11 Fountains, Gitte Brugman (kunstredactrice Leeuwarder Courant), Iris ten Cate (organisator Kunst aan de Ee) en Elske Riemersma (directeur Fotofabryk; non voting voorzitter van de jury).