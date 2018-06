Tennisvereniging NOMI heeft programma 90-jarig bestaan rond

Het programma begint die dag om 10.00 uur met de opening van de fototentoonstelling 90 jaar NOMI. Vervolgens, om 10.15 uur, wordt de winnaar van 'Heel NOMI bakt', onder leiding van Wietse Schiere (Meester Boulanger), Andrea van der Werf en Metteke Kuipers, bekendgemaakt. Er is tot 11.00 uur taart voor iedereen.

Het overige programma ziet er als volgt uit:

11.00 tot 12.30 uur: Funtennis voor junioren (rood, oranje, groen) onder leiding van Jente, Rik en Wilco.

12.30 tot 13.30 uur: Lunch.

13.30 tot 15.00 uur: Funtennis voor senioren.

15.30 uur: Einde 24-uurs tennismarathon en feestelijke uitreiking van de opbrengst

Vanaf 16.30 uur: Barbecue met muziek van DJ Felipe .

Voor de kinderen is het springkussen van de Sneker Zakenlieden gratis ter beschikking gesteld. Dit fraaie kussen dat de Waterpoort voorstelt, is bedoeld voor kinderen tot 10 jaar. Ze mogen er met sokken of blote voeten op en er is toezicht aanwezig.

Opgeven voor Heel Nomi bakt

Opgeven voor Heel NOMI bakt kan via mail: metteke@gulje-kuiper.nl.

Opbrengst marathon

De opbrengst van de 24-uurs tennismarathon komt ten goede aan de Maarten van der Weijden Foundation. Maarten, zelf genezen van kanker, zwemt van 18 tot 20 augustus de 11-stedentocht om zoveel mogelijk geld bij elkaar te halen voor onderzoek naar de genezing van kanker.

De 24-uurs marathon start op vrijdag 6 juli om 15.30 uur tot zaterdag 7 juli 15.30 uur.