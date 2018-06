Nederlandse Rodeo Eenhoorn razendpopulair in Amerika

Binnen een dag was het Facebook-filmpje over de Rodeo Eenhoorn van Jumpverhuur Akkrum anderhalf miljoen keer bekeken. Inmiddels staat de teller op meer dan 3,5 miljoen. De nieuwe attractie, die op het onderstel van een rodeostier is gebouwd, is daarmee een groot succes.

Sinds de video door het Amerikaanse nieuwskanaal VT op internet is opgepikt, stromen de reacties binnen. De eerste potentiële kopers in de Verenigde Staten hebben zich al gemeld.

De Rodeo Unicorn is door mede-eigenaar Rik van Raak van Jumpverhuur Akkrum ontwikkeld. Hij zocht een alternatief voor de rodeostier en kwam op de eenhoorn uit. Op het onderstel monteerde hij een zelfgemaakte versie van het mytische dier. Een valkussen van zes meter doorsnee geeft de vallende berijders een zachte landing.

Filmpje

Het filmpje in de tuin van het karakteristieke wooncomplex Coopersburg in Akkrum circuleert inmiddels wereldwijd. Een dochterbedrijf van het Amerikaanse mediaconcern Time Warner wil een exemplaar uitproberen en eventueel kopen voor gebruik in de Amerikaanse variant van het het tv-programma Wipe Out. Ook andere bedrijven in de Verenigde Staten hebben interesse getoond.

Van Raak ontwikkelde de Rodeo Eenhoorn een jaar geleden, maar na de publicaties op de grote nieuwskanalen begint het nu te lopen’. Het filmpje is inmiddels alom gepubliceerd, niet alleen Nederlandse maar ook buitenlandse entertainmentsites.