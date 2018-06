Muzikale rondvaart met Thuiszorg Zuidwest Friesland

Cliënten van de thuiszorgteams in Sneek en Thuishotelabonnees hebben maandag 18 juni genoten van een boottocht over (de kleine wateren rond) het Sneekermeer. Aan boord verblijdde Elsa Brouwer de deelnemers met prachtige live muziek.

Rond het middaguur scheepten maar liefst 80 mensen in op de boot van rondvaartbedrijf van Dijk. Eén van de enthousiaste deelnemers was een 97-jarige mevrouw uit Sneek. Zij genoot volop van het uitje: ,,Ik ben altijd in voor een boottocht. Dit doet me namelijk herinneren aan vroeger toen wij ook vaak het water op gingen met onze eigen motorboot."



Tijdens het muzikale optreden van zangeres Elsa werd er enthousiast meegezongen en gedanst. Daarnaast was er gedurende de middag ruimte om, onder het genot van koffie/thee met gebak, gezellig bij te praten met bekenden of juist nieuwe mensen te leren kennen. De geheel verzorgde rondvaart werd georganiseerd door de thuiszorgteams van Sneek in samenwerking met Thuishotel.