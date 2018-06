Toppresatie voor topduif Dirk Adema

Er stond voor 14 junide vlucht vanuit St. Vincent op het programma; een vlucht die met recht een klassieker genoemd mag worden. Gelegen in zuid Frankrijk, tegen de Atlantische Oceaan en de uitlopers van de Pyreneeën. Voor deze Nationale vlucht waren ruim 12541 duiven over geheel Nederland ingemand, waarvan 987 in Sector 4. De lossing was op zaterdag om 14.15. Met een variabele wind van west naar zuid-west. In het NIC ZWH in Balk waren er 169 duiven door 24 deelnemers uit geheel Friesland ingebracht.

Het zou De Dag van Dirk Adema in Sneek gaan worden. Het was één van zijn toppers, de kras-witpen doffer van 2015 met nummer 1206913 die zijn baas toch wel versteld liet staan. En eerst enigszins liet schrikken. Dirk was al op wacht, maar was net even in de woning. Bij terugkeer zag hij daar ineens zijn eerste duif al zitten. Realiserend dat dit wel eens een hele vroege duif kon zijn, gaf hij hem aan de meldpost door. Duif geklokt om 07.42.16, gevlogen afstand 1162,465 km. Met een geweldige snelheid van 1734,319 de nacht doorgevlogen naar zijn hok in Sneek. Deze topper had eerder al op Perigueux zijn kunnen getoond als snelste thuisvlieger. Een top gemotiveerde duif kwam tot de geweldige prestatie; 5e Nationaal, 1e in Sector 4, en 1e in Afdeling en NIC. Met 10 gezette duiven scoorde Dirk geweldig met ook de 25e en 74e duif in Sector 4. Dirk Adema heeft geweldig gepresteerd met zijn duiven op St.Vincent 2018, en behaalde de dik verdiende overwinning.

Het verschil tussen de eerste duiven in de Sector en NIC, en de overige was meer dan ruim. Op afstand klokte Bennie Homma in Balk, zijn eerst getekende van 16 duiven mee om 11.32. De doffer 13/4243603 presteerde prima met in de Sector als de 5e duif, en in NIC dus 2e. Sjaak Buwalda, Nijemirdum, zag zijn ingekorfde duiven ook prima presteren. Zijn eerste werd geklokt om 12.11, en dat was in de Sector goed voor een keurige 14e prijsduif, en in NIC de 3e duif. Johan Vink - Balk, had 9 duiven gezet, en die kwamen erg erg goed – en op tijd – terug naar huis. Om 12.33 klokte hij diens eerste. In de Sector goed op plaats 19. Totaal 6 van diens 9 ruimschoots op tijd voor de prijsduiven. De complete uitslag van NIC ZWH: 1e. Dirk Adema – Sneek 10 gezet/4 prijs. 2e. Bennie Homma – Balk 16/5. 3. Sjaak Buwalda – Nijemirdum 27/7. 4e. Johan Vink – Balk 9/6. 10e. Henri Pander – Balk 9/4. 13e. Jan Spijkerman – St.Nicolaasga 8/5. 14e. Foeke Troelstra – Heeg 11/2. 17e Gerard Baarda – Pingjum 4/1. 20e. Klaas de Vreeze – Bakhuizen 12/1. 27e. Arnold Homma – Balk 7/1. 28e. Gerrit de Boer – Warns 4/1. 30e. Peter Beetsma – Sneek 8/1. 32e. Edwin Reekers – Woudsend 2/1. 34e. Comb. Baggel Mnks 10/1. 38e. Sjoerd Grouwstra – Staveren 5/1.