Sneker reisfotograaf presenteert werk tijdens Medellín Design Week in Colombia

Fetze Weerstra, Sneker reisfotograaf en woonachtig in Bogotá, zal zijn werken onder het label Colombia Fine Art presenteren tijdens de Medellín Design Week, die van 21 tot en met 23 juni aanstaande plaatsvindt in Colombia´s tweede stad.

Onlangs opende Weerstra zijn online winkel (www.fetzeweerstra.com) met zijn unieke en exclusieve werken van Colombiaanse landschappen.

De fotograaf maakt deel uit van een groep Nederlandse ontwerpers en kunstenaars op de stand van de Nederlandse Ambassade in Bogotá in samenwerking met het Holland House, de Colombiaans-Nederlandse kamer van Koophandel in Bogotá, waar de nieuwste Nederlandse trends op ontwerpgebied internationaal worden gepresenteerd. De stand wordt donderdag 21 juni geopend door de Nederlandse Ambassadeur in Colombia, Jeroen Roodenburg.

Weerstra laat met zijn werken, die wereldwijd verzonden kunnen worden, de pracht van het kleurrijke Colombia zien, een land dat hem fascineert: “Ik wil meer dan de toeristische plaatsen laten zien, het ware karakter van het land ontdekken: haar landschappen, mensen en cultuur.”

Als reiziger en buitenlander in Colombia sinds zes jaar, heeft hij een frisse en originele manier om haar identiteit te observeren. Zijn werken, vol van optimisme en hoop, zijn een weerspiegeling van zijn eigen persoonlijkheid.

Rijksuniversiteit van Groningen

Fetze Weerstra (1977) heeft een Master of Arts in Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen, met verschillende specialisaties op het gebied van Merken en Reclame aan de Erasmusuniversiteit en de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte als fotograaf en communicatieadviseur in non-profitorganisaties in Amsterdam en Utrecht, woonde zes jaar in Barcelona, Spanje, en werkt op dit moment als reisfotograaf en communicatieadviseur voor fotografen in Bogotá, Colombia.