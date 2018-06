Kaartverkoop Oeds fan Fierwei loopt als een trein

De kaartverkoop voor de Under de Toer-voorstelling Oeds fan Fierwei gaat hard. Bijna 70 procent van de beschikbare kaarten is al verkocht.

Oeds fan Fierwei is een theatrale tocht met toneel en muziek in en rond de dorpen Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum. Bezoekers gaan deels per bus en deels wandelend door de landerijen naar de volgende theaterlocatie. Onder regie van Janneke de Haan (o.a. Toneelgroep Amsterdam en Tryater) werken meer dan 100 inwoners van Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum mee aan het Friestalige schouwspel.

De voorstelling vertelt het verhaal van de thuiskomst van oorlogsheld Oeds (Odysseus). Iedereen is blij dat hij heelhuids terug is maar Oeds kan zijn draai niet goed vinden. Bovendien is de feest- commissie erg druk met de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad 2018, dus oog voor de problemen van Oeds en zijn gezin is er niet.

Oeds fan Fierwei laat de toeschouwer beleven wat Oeds heeft meegemaakt, via toneel vol humor, muziek, zang, en kostuums. En dat midden in de natuur en midden in de dorpen.

Het verhaal spreekt terecht zo veel mensen aan. Het is nog altijd actueel: een man, gewond door de oorlog, moet tegenslagen overwinnen voordat hij weer in vrede met zichzelf en de wereld kan leven.

Oeds fan Fierwei is te zien op 27, 29, 30 juni en 1, 6, 7, 8 en 13 juli. Kaarten zijn verkrijgbaar via theatergroepfier.nl/kaartferkeap

Regie: Janneke de Haan, tekst: Peter Sijbenga, muzikale begeleiding: Sytse Broersma/Peter Sijbenga, kostuums en decor: Geartsje van der Zee