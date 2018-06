Het weer van Dirk: Eerst nog bewolking

De opklaringen kwamen gisteren wat later dan ik had verwacht, de avond eindigde met een mooie heldere lucht. Afgelopen nacht is er opnieuw bewolking binnengekomen en daar hebben we deze dinsdag weer last van. Uit de bewolking kan een buitje of wat motregen valt, vanmiddag echter komt het zonnetje af en toe te voorschijn en kan de temperatuur in de stad nog rond de 21 graden uitkomen. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak tot matig.

Komende nacht is het wisselend bewolkt, het wordt niet veel koeler dan 15 graden.

Morgen een fraaie dag, de warmste dag van de week. Naast wat bewolking is de zon erbij, dit bij een zuidelijke wind, en wordt het 24 graden. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west, later op het Sneekermeer af en toe vrij krachtig.

In de avond of nacht draait de wind naar het noordwesten, neemt toe en ook de bewolking. Er valt dan af en toe wat regen welke in de ochtend nog mogelijk is. De temperatuur daalt komende nacht naar 13 graden en morgen wordt het niet veel warmer meer dan 17 graden. Een hele omschakeling. In de middag vanuit het noorden opklaringen en neemt de wind weer wat gas terug.

Ook vrijdag is het aan de koele kant, normaal is het 19 graden in deze tijd van het jaar, daar blijven we met 16 graden flink lager. Het weekend verloopt zo goed als droog, wel blijft ook dan de temperatuur achter. Volgende week lijkt het allemaal warmer en zonniger te worden.

Dirk van der Meer