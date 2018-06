Hemelum bereidt zich voor op oldtimerfestival Kabroemmm

Met een markt, speelzone voor kids, kleppendekselrace en diverse demonstraties is er voor iedere bezoeker wat wils. Vanaf 10.00 uur is het terrein geopend en is iedereen welkom om een glimp van de meest spectaculaire voertuigen op te vangen. Ook dit jaar is de toertocht met een unieke route door Gaasterland populair. Liefhebbers kunnen zich nog aanmelden via de website van Kabroemmm op de zondag om een aantal mooie toerkilometers af te leggen.



De voorbereidingen voor de muziekavond Kabroemmm Live op zaterdagavond 30 juni zijn in volle gang. Hendrik Rijkens, namens de organisatie: “Het is de eerste editie van Kabroemmm Live die we organiseren, maar als organisatie hebben we er veel vertrouwen in. De coverband Virus komt optreden en ook DJ Michel van der Ark is van de partij. We vinden het zeker spannend, maar zijn er van overtuigd er een gezellige avond van te maken op het festivalterrein in Hemelum!”



Meer informatie

Het Kabroemmm terrein is op 1 juli geopend van 10.00 tot 20.00 uuur. De entree bedraagt vijf euro voor volwassenen en twee euro voor kinderen. Meer informatie en het volledige programma is te vinden op www.kabroemmm.nl



Kaarten

Kaarten voor Kabroemmm Live zijn in de voorverkoop te koop bij o.a. Bakkerij Meinsma (Balk), LXeventsupport (Balk) Boekhandel Muizelaar (Koudum), VVV (Stavoren), Bakkerij Twijnstra (Oudemirdum), Flapper Spar (Bakhuizen) en De Stekkenplek (Hemelum) voor 7,50 euro per stuk. Op zaterdagavond 30 juni zijn de kaarten aan de kassa verkrijgbaar voor 10 euro.