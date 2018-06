Geslaagd Finx Open 2018

De vierde jaargang van het FINX Open tennistoernooi van NOMI is weer een succes geworden. Dit jaar was het aantal spannende partijen groot. Het resultaat was veel partijen die uiteindelijk pas in de derde set werden beslist. Op sommige avonden was het terras daardoor tot laat gevuld met enthousiaste toeschouwers.

In alle categorieën is hard en sportief gestreden om de prijzen. Een bijzondere prestatie werd geleverd door Marc Maasakker en Jacco Vermeer. Nadat zij in maart reeds de Heren Dubbel 6 van het Hamilton Bright Open haltoernooi van NOMI hadden gewonnen, deden zij nu hetzelfde tijdens het Finx Open. Het winnen van beide NOMI toernooien in één kalenderjaar in dezelfde categorie betekent dat zij een extra prijs winnen en wel de ‘NOMI Grand Slam’.

Beste vrouwelijke deelneemster is Linde Gietema van NOMI geworden. Zij won al haar partijen in het Dames Enkel 4, ook die tegen de vooraf als sterker ingeschatte Linzey Huitema van G.S.T.C. Dit jaar was er voor het eerst deelname in de categorie 2. De Heren Dubbel 2 werd een prooi voor Boas Deden en Jacco Hanewald, die in een spannende finale wonnen van de Nomianen Hidde Wissmann en Thomas Szovan.

Kampioen van het toernooi in de categorie Heren Enkel 2 werd Jouke-Jan Schaap van D.L.T.C. uit Drachten. In de finale versloeg hij, uiteraard in een spannende driesetter, Jacco Hanewald,