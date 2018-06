Floor Brouwer geselecteerd voor Oranje (opleidingsteam meisjes B)

SNEEK

Sinds twee jaar maakt Floor Brouwer deel uit van de Noord Nederland selectie en afgelopen maandag kreeg ze te horen dat er voor haar een plaatsje is in het opleidingsteam van jeugd oranje. Tijdens de districts ontmoetingsdag in april werd bekend gemaakt dat ze in aanmerking kwam voor de voorselectie. Dit betekende 3 keer trainen op een maandag in Utrecht bij Kampong. Floor is begonnen bij SMHC te Sneek en afgelopen jaar heeft ze de stap gemaakt om in Groningen te gaan hockeyen bij GHHC.