Aanmelden voor vijfde Friese UITmarkt tot 2 juli

SNEEK

De voorbereidingen op de vijfde opeenvolgende editie van de Friese UITmarkt, op zaterdag 8 september in Sneek, zijn in volle gang. De eerste aanmeldingen van deelnemers zijn reeds binnen. Wie ook wil optreden bij de traditionele opener van het nieuwe culturele seizoen in Súdwest-Fryslân of een kraam wil bemannen, kan zich nog tot maandag 2 juli aanmelden via de website van Cultuur Kwartier Sneek: cultuurkwartier.nl/fruitmarkt.