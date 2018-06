Nomadenhof | Vermiste en gevonden huisdieren

SNEEK

Mams Elora is een lieve poes van niet ouder dan 1 jaar. Ze liep sinds 1,5 week rond in de Epkemastraat in Bolsward. Dit tienermoedertje is net op tijd binnen gebracht ze is inmiddels bevallen van 4 prachtige kittens. Als hun baas zich niet meldt dan mogen ze als alles goed gaat 18 juli naar een nieuwe baas. Mams en cypers kitten katertje Errol zijn nog opzoek naar een eigen mandje.