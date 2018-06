Muzikaal galaconcert Femuza

Federatie voor Muziek- & Zangverenigingen hield vrijdag in de gemeente Súdwest-Fryslân (Femuza) in Theater Sneek haar jaarlijkse galaconcert. Alle winnaars van de diverse concoursen en festivals presenteerden tijdens dit galaconcert hun talenten.

Gedurende het seizoen organiseert Femuza verschillende concoursen en festivals, waaronder het korenfestival, muziekfestival, jeugdkorpsenfestival en het solistenconcours. De winnaars van deze evenementen worden uitgenodigd om tijdens het galaconcert in Theater Sneek op te treden en het publiek te laten zien wat muzikanten uit de gemeente in hun mars hebben. Het galaconcert vormt op deze manier een afsluiting van het seizoen van het muzikale seizoen van Femuza.

Dit jaar deden aan het galaconcert mee: Vocaal Ensemble Eljakim uit Bolsward onder leiding van Erwin de Ruijter, het slagwerkensemble van C.M.V. Oranje Bolsward onder leiding van Roel Jan Jongsma, fanfare Nij Libben uit Witmarsum onder leiding van Andries Kramer, jeugdorkest Koperkabaal van fanfare Blauwhuis onder leiding van Roelof Bakker en soliste op sopraansaxofoon Hilde Veninga, begeleid door pianiste Mariette Hornsveld. De deelnemers brachten een zeer gevarieerd programma ten gehore, van filmmuziek van Pirates of the Caribbean tot kerkmuziek, van Adele tot koraal. Met het gezamenlijke slotnummer Crazy Little Thing Called Love, waaraan alle deelnemers meededen, kwam het galaconcert tot een mooi einde.