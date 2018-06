Het weer van Dirk: Eerst motregen, later droog

Komende avond eerst opklaringen, later volgt weer bewolking. De temperatuur 15 graden als minimum.

Morgen eerst wolkenvelden, later het zonnetje er meer en meer bij. Uit de bewolking kan een licht buitje vallen. De temperatuur een fractie hoger, 20 a 21 graden bij een zuidwestelijke wind die matig is.

Woensdag wordt de beste dag van de week, een zomerse dag. Met de zon erbij, een zuidelijke wind die zwak tot matig is, wordt het rond 25 graden. Helaas is dit een eendagsvlieg, vanaf donderdag geraken we weer in veel koelere lucht waarin de temperatuur niet meer boven de 20 graden uitkomt. Met een graadje of 18 is het wel gedaan. Verder worden er met een noordwestelijke wind wolkenvelden aangevoerd en is dan weer wat lichte regen of een buitje mogelijk.

Dirk van der Meer