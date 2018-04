Vertrouwd vertier op Koningsdag

Koningsdag in Sneek vrijdag 27 april biedt grotendeels het vertrouwde programma met veel festiviteiten in de binnenstad. De hele dag kan er gratis worden geparkeerd.

De Oranjevereniging Sneek, die samenwerkt met Horeca Sneek en Sneek Promotion, valt terug op het vertrouwde draaiboek.

De Koningsdag begint een avond eerder met met de koningsnacht. Er is live muziek op de terrassen van de Marktstraat en horeca-uitbaters hebben artiesten uitgenodigd voor optredens.

Vrijdagmorgen om negen uur is de aloude aubade voor het bordes van het stadhuis in de Marktstraat. De Putkapel zorgt voor de muzikale ondersteuning bij de samenzang en Sander Balk neemt de presentatie voor zijn rekening.

Na de muzikale opening start om 10.00 uur de braderie op het Grootzand. Vanaf dat moment is op de Singel, Kruizebroederstraat en Gedempte Pol de traditionele Oranje-vrijmarkt voor kinderen.

Een populaire attractie aan het Hoogend vormt al jaren de waterloopballen. In de stadhuistuin is een kinderdisco, schminken, springkussen, klimkussen, bumperballen en een optreden van Clown Sander.

‘s Middags is in de Wijde Noorderhorne een beachvolleybaltoernooi, terwijl in de Marktstraat en op het Kleinzand tot 19.00 uur live muziekvoorstellingen zijn. Vanaf half drie is er ook muziek in de stadhuistuin met onder andere T-Brass, dixielandorkest ’t Looporkest en de Scharnegoutumer Brûskoppen.