Het seizoen zit erop voor VC Sneek. Met de finale om de landstitel binnen handbereik ging het zaterdag helemaal mis in Zwolle en gisteravond in eigen huis tegen Alterno. De Apeldoornse ploeg stuurde de formatie uit Sneek met drie keer 23-25 vroegtijdig op vakantie.

Sneek moest met 3-0 of 3-1 winnen voor een plek in de finales tegen Sliedrecht Sport. Het zat er net in, omdat met name het blok van Alterno een onoverkomelijke hindernis bleek. Alterno kwam in de eerste set met 19-23 voor. Sneek knokte zich nog dichterbij maar daar bleef het bij: 23-25.

De thuisploeg moest bij 3-8 opnieuw in de achtervolging. Dat lukte maar een kleine voorsprong van 13-12 werd verspeeld. De thuisploeg mist op momenten dat het niet vloeiend de echte power aan het net.

Sneek werd een prooi van Alterno dat goed doorging en met 0-5 een voorschot op de eindzege nam. Via 11-18 werd het uiteindelijk 23-25 en kan er een streep onder een wisselvallig seizoen van Sneek dat na de jaarwisseling de trainersstaf kwijtraakte.