Schoolkorfbaltoernooi met verschillende winnaars

Onder een strak blauwe lucht zetten 15 teams van de groepen 3 tot en met 6 hun beste beentje voor onder de korf. In de poule van groep 3/4 is de Johannes Post School er met de eerste en derde plaats vandoor gegaan. De Wyken had een mooie tweede plaats.

In de poule van groep 5 is de Wyken eerste geworden voor de Kogge tweede en de Zwetteschool. In de laatste poule van groep 6 heeft de Simon Havinga School de eerste en de derde prijs gewonnen. De Zwetteschool tweede.