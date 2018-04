Leegloop bij VC Sneek

VC Sneek krijgt te maken met een leegloop. Eén van de vertrekkers is Klaske Sikkes.

De 25-jarige midspeelster uit Oudehaske was de afgelopen negen jaar een van de stabiele krachten binnen het team. Na zes landelijke hoofdprijzen vindt het mooi geweest en kiest nu voor andere dingen.

De wisselvallige passer-loopster Anniek Siebring die nooit een vast basisplaats wist te veroveren hoopt in Duitsland terecht te kunnen. Ook Paula Boonstra aast op een buitenlands avontuur en talent Lotte Groniger gaat na een seizoen bij dames 1 mogelijk richting Zwolle. Of Demi Veenstra, die alleen nu en dan mocht serveren, bij het eerste blijft is de vraag en dat geldt ook voor Renee Loosman.

Mogelijk neemt de nieuwe trainer Paul Oosterhof een paar speelsters mee van topdivisionist Veracles.