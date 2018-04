Het weer van Dirk: Zomerse lentedag

Na een heerlijke zonnige warme woensdag verloopt deze donderdag nog wat warmer. Werd het gisteren een 24 graden in de stad, vandaag gaan we richting de 27 graden. Op en nabij het Sneekermeer is het koeler, maar ook daar is het goed vertoeven. De zon schijnt, ook wat hele dunne sluierbewolking, dit bij een wind die uit het zuidoosten waait, zwak, af en toe matig.

Vanavond is het eerst nog aangenaam warm, later in de nacht bereikt de temperatuur het minimum, 12 graden.

Morgen levert de temperatuur bij een naar zuidwest tot noordwestelijke draaiende wind in, overigens is de wind niet al te sterk. Het wordt een 23 graden in de stad, de zon doet weer haar best.

Zaterdag zonnig, iets minder warm met de noordoostelijke wind, 20 graden. Zondag wordt de wind zuidelijk, warmer met 23 graden. Er is meer bewolking met later in de middag en avond vanuit het westen buien.

Als we dan verder naar volgende week kijken, dan krijgen we een flinke omschakeling. De temperatuur gaat niet veel hoger meer uitkomen dan een 13 graden, wat trouwens aardig normaal voor de tijd van het jaar, verder valt er geregeld nattigheid. Genieten dus vandaag en komende dagen met het uitzonderlijke warme en fraai weertje.

Dirk van der Meer