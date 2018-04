Elektrisch over bij Gaastmeer

De overzet die wordt bemand door de familie Renema van recreatiebedrijf Gouden Plakje, is in Workum uitgerust met vier zonnepanelen. ,,Het vaart dan een stuk stiller en het is beter voor het milieu”, zegt Gerrit Renema. Het pontje dient al 18 jaar als oversteek over De Grons. Inmiddels maken meer dan 3000 mensen per seizoen gebruik van de pont.

Twee wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân, Mark de Man van toerisme en Erik Faber van duurzaamheid, brachten de pont een week terug officieel weer in de vaart.