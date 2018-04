Vier decennia in de bloemetjes

Voor de laatste keer betreedt Hanke van Hettema ‘haar’ domein: de spoelkeuken van het Bonifatiushuis. Feilloos weet ze de benodigde attributen te vinden. ,,Vazen, potten, spullen om het huis in winterse sferen te brengen”, licht ze toe. Hanke wordt binnenkort 80 jaar maar bruist nog van de energie. De kwieke bloemschikster weet nog goed hoe ze in 1968 voor het eerst de bloemen in de kapel moest verzorgen.

,,Ik werkte al in het Bonifatiushuis op de receptie. Ik viel op allerlei afdelingen in, het zogenaamde ‘invallen voor uitvallen’. De zusters – de nonnen – waren toen nog in het huis aanwezig. Ze vroegen me of ik de kosteres een keer wilde vervangen voor het bloemschikken in de kapel. En vanaf die dag was ik verslingerd aan het bloemschikken. Ik liet me scholen in het vak – van huis uit was ik kraamhulp – en deed mee aan wedstrijden. Zo’n 28 jaar geleden ontstond er een groepje dames die meehielpen met het schikken en toen bedachten we de naam ‘Flora pro deo’. Als taak hadden we onder andere het mooi versieren van het huis en de kerk aan de Singel. Voor het huis hadden we vier vaste schiksters, voor de kerk maar liefst 12. Later kwam daar bijvoorbeeld ook nog de fancy fair bij. En natuurlijk schikten we ook bij hoogtijdagen zoals Pasen en Kerst.”

