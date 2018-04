Pijnlijke wending in onbezorgd tienerleven

Marlies van der Meer is nu 23 jaar. Voor haar studie docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan de NHL-Stenden verhuisde ze naar Leeuwarden. Vanwege een nieraandoening is Marlies eind vorig jaar geopereerd. Midden in het revalidatietraject met de nodige onzekerheden wil ze graag iets betekenen voor de Nierstichting. ,,Ik ben van plan het revalideren te koppelen aan het trainen (wandelen) voor de Mar-athon voor de Nierstichting om daarvoor zoveel mogelijk geld op te halen.”

De studente die 42 kilometer wil gaan wandelen gaat terug naar het moment dat haar onbezorgde jonge leven een onverwachte wending kreeg. ,,Ik begon ineens last te krijgen van mijn buik. Die pijnscheuten waren altijd aan de rechterkant. Toen ik voor het eerst met deze klachten de huisarts bezocht, vertelde ik dat ik vaak pijn kreeg nadat ik veel in een keer dronk. Hier werd niets mee gedaan en het werd al gauw op de darmen afgeschoven. Ik werd doorverwezen naar de Internist waar ik enkele jaren op onderzoek ben geweest zonder dat er duidelijke oorzaken werden gevonden. Op gegeven moment werd gezegd dat het toch een Prikkelbaar Darm Syndroom moest zijn en er werd gevraagd of ik wel lekker in m’n vel zat.”

Ze kon zichzelf niet voorstellen dat de steeds heftiger wordende pijnen stressgerelateerd waren. ,,Ik heb zelf verschillende diëten - lactosevrij, minder gluten, notenvrij, geen rauwe appels - geprobeerd om te kijken of de pijn van bepaalde voeding kwam. Wederom geen resultaat. De pijn bleef aanhouden totdat het escaleerde in maart 2017 met als gevolg dat ik met spoed werd opgenomen in het MCL in Leeuwarden. Daar heb ik vier dagen gelegen zonder dat er een oorzaak gevonden werd.”

In juli 2017 moest ze opnieuw met spoed worden opgenomen. In het Antonius Ziekenhuis in Sneek werd uiteindelijk geconstateerd dat Marlies kampte met een ontstoken nier, een nierbekkenontsteking en een blaasontsteking.

Lees het complete artikel vandaag in het Sneeker Nieuwsblad.