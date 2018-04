Muziekfestival verbindt dorpen en steden

Het muziekfestival At the Watergate wordt volgende maand niet alleen een feest voor Sneek. De meer dan twintig podia in de stad zijn bij lange na niet voldoende om de 6.000 jonge muzikanten uit heel Europa minimaal drie keer te laten optreden. In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn daarom op 10 en 11 mei nog eens twintig speellocaties te vinden: de satellietpodia. Van houtzaagmolen De Rat in IJlst en het Bolswarder stadhuis tot It Pottebakkershûs in Workum en de Karmelkerk van Woudsend.

Met nog slechts drie weken te gaan zijn de voorbereidingen in de Zuidwesthoek in volle gang. IJlst telt vijf podia, Bolsward drie, Workum ook drie, Heeg en Oudega/Blauwhuis/Westhem hebben er elk twee en dan hebben ze in Koudum en Makkum ook nog een podium. ,,At the Watergate leeft overal in de gemeente”, zegt Hans Buren trots.

De voorzitter van Femuza, het overkoepeld orgaan voor orkesten, fanfares, koren en andere muziekgroepen in Súdwest-Fryslân, is nauw betrokken bij de vijf podia in IJlst en de twee van Oudega/Blauhuis/Westhem: De Pollepleats en het pittoreske kerkje van Sandfirden. Hij kan niet wachten tot de eerste noten worden gespeeld.

,,En ik niet alleen. Een heleboel mensen in de gemeente helpen met veel plezier mee. Zo omarmen lokale muziekverenigingen ieder een podium, met alle organiserende taken die daarbij horen. Denk daarbij aan allerlei technische en praktische zaken, maar ook het regelen van optredens van plaatselijke muziekgroepen ter aanvulling op de optredens van onze Europese gasten.”

Lees het complete artikel vandaag in het Sneeker Nieuwsblad.