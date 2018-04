Het weer van Dirk: Heerlijk lenteweer

Het is vandaag genieten, de lente maakt er een zomerachtig dagje van. Met het zonnetje erbij wordt het deze woensdag een 22 graden, wind zuidoostelijk en is zwak tot matig.

Komende nacht vrij helder en daalt de temperatuur naar een 9 graden.

Morgen een dag die in een zomermaand niet zou misstaan. Het wordt maar liefst een 25 graden in de stad, dit met volop zonneschijn. De wind zuidoostelijk en is zwak tot matig. Het blijft 's avond nog lang aangenaam.

De nacht naar vrijdag helder. De temperatuur daalt nog naar een 9 graden.

Vrijdag iets koeler, maar met 21 graden nog steeds erg warm voor de tijd van het jaar. Normaal is het in deze tijd een 14 graden, daar zitten we dus ver boven. Naast zon zien we ook enkele wolken, wind zoekt het noorden op, maar blijft zwak, af en toe matig.

Zaterdag en zondag zonnig, ook wat wolken, zaterdag nog iets minder warm met de noordelijke wind, 18 graden, zondag wordt ze weer zuidoostelijk en wordt het weer wat warmer. In de avond naar maandag vanuit het westen buien.

Dirk van der Meer.