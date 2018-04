Eerste Run for Phéron levert meer dan 4000 euro op

De allereerste Run for Phéron in Sneek 16 april heeft meer dan 4000 euro opgeleverd.

De stichting Phéron is dolblij met het mooie resultaat van het als bijzonder ervaren loopevent voor het goede doel. ,,We gaan er vandaag een feestje van maken, maar de aanleiding is niet fantastisch. In november 2013 werd Phéron geboren en helaas is Phéron een kindje dat niet levend werd geboren. Daar hebben Sharon en Paul ontzettend veel verdriet van gehad. En in de week dat Phéron geboren was wisten zij niet precies wat ze konden doen. Dat is nu anders, want zij hebben ervoor gezorgd, Sharon en Paul, dat er nu een fantastische Stichting is opgericht die onder andere een hele mooie Phéron Memory Box beschikbaar stelt aan ouders die een kindje moeten verliezen. Voor dit prachtige doel lopen wij met zijn allen", aldus het prachtige welkomstwoord van Paul Clement.

Meer dan 100 deelnemers deden mee aan deze eerste editie. Onder de deelnemers waren velen die hun gemiste kindje in hun hart droegen tijdens de run. Vlak voor de run konden mensen de naam van hun geliefde kindje of een berichtje ophangen in een appelboom.

De organisatie van Run for Phéron, Elbrich de Boer, Sandra Holwerda, Iris Witteveen en Sharon Gajadin, kijkt terug op een zeer geslaagde eerste editie en veel kippenvel momenten.

Voor meer informatie over Run for Phéron www.stichtingpheron.nl/runfpheron.