Concert 'huismuziek' in Bonifatiushuis

De leden van 'Huismuziek' afdeling Sneek geven vrijdag 20 april een concert in het Bonifatiushuis in Sneek.

Sneek is de enige plaats in Friesland waar nog een afdeling van Huismuziek actief is. Het kleine concert onder leiding van dirigente Ingrid Deen vrijdag is vanaf 15.00 uur in de kapel van het Bonifatiushuis.

Op het programma staat: KinderSymfonie , Leopold Mozart; Keijes Wedding, Serge Prokofieff; Siciliana , J.S.Bach - viool, cello, twee blokfluiten en piano; Air de Baroque, G.F. Händel en een Russian Potpourri met Song of the Wolgaboatsman, Cossack Patrol, Moscow Nights, Tscherkessen Dance, Taiga Song, The Twelve Robbers, Kalinka en Nina Paparoschka.