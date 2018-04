Verhalen over geschiedenis van IJlst

In het kader van IJlst 750 jaar vertellen Edsko Hekman en Jan Tabak op dinsdag 24 april vanaf 19.30 uur in Veilinghuis Ald Fryslân verhalen over de geschiedenis van IJlst.

Voor de ingang van het Veilinghuis Âld Fryslân aan de Roodhemsterweg staat een gedenkteken voor de bemanning van de Mosquito die ongeveer op deze plek op 10 april 1943 verongelukte. Wie waren deze Canadese piloten, wat was hun thuisbasis, waarom stortte deze bommenwerper hier neer? Edsko Hekman gaat het allemaal vertellen in het kader van: Verhalen op locatie, IJlst 750 jaar Stad. Hekman schreef ook een boek over IJlst in de Tweede Wereldoorlog.

Het eerste deel van de avond wordt verzorgd door Jan Tabak. Hij gaat in op de vroegste geschiedenis van IJlst. Hoe en wanneer is IJlst ontstaan? Wie waren de eerste bewoners en waarom was de scheepsbouw hier zo welvarend?

Recent is een boek van deze auteur verschenen met de titel: IJlst, meer dan 1000 jaar Scheeprijk.