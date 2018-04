Uitwisseling leerlingen Bogerman met Duitsers

De leerlingen logeerden bij elkaar thuis. Na twee dagen in Duitsland met een schoolopdracht (verschillen Nederland en Duitsland ontdekken), bowlen, vrije tijd met elkaar en een sightseeingtour door Münster met een rode bus vertrokken de leerlingen woensdag met zijn allen naar Sneek voor de tweede helft van de uitwisseling.

De tweede helft van de uitwisseling begon met een toch met een skûtsje naar de houtzaagmolen in IJlst en een bezichtiging in de Waterpoort. Donderdag gingen de Duitse leerlingen met hun uitwisselingspartner mee naar school.

’s Middags was er tijd om te poolen en darten in de Garaazje. Aan het einde van de dag was er een feest in de Ludiek. Vrijdag is de uitwisseling afgesloten bij culinair podium Lewinski. De leerlingen hebben kennis kunnen maken met elkaars taal en cultuur.

De Duitse leerlingen krijgen Nederlands op school en de Nederlandse leerlingen Duits.