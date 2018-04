Onno Yntema wint op Heegermeer

Onno Yntema uit Sneek is in de O-jol winnaar geworden van de voorjaarswedstrijden van de WSH op het Heegermeer.

Yntema was in het deelnemersveld van 34 boten met zijn klasseringen 1, 2, 3, 3 en 3 zaterdag en zondag net iets constanter dan onder andere zijn stadgenoot Rob Aukema die op de derde plaats in het eindklassement eindigde.

De O-jolzeilers begonnen zaterdag met een massale valse start waarbij ze staande in hun boten een eerbetoon brachten aan hun overleden zeilmaat en bondsmeter Klaas Plaatje uit Goïngarijp.

In de Randmeer (9 deelnemers) zegevierde plaatselijk favoriet Folkert Attema met zijn bemanningsleden Evelien van Leeuwen en Rinse Jouwstra.

Het Sneker duo Jim Horrevoets/Harry Bartelds eindigde achter veelvoudig Sneekweek-winnaar Kees de Vries als tweede in het veld van 10 Spankers. In de G2 (8 boten) was Pieter Bas Broshuis de beste.