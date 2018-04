Trijntje Oosterhuis in Theater Sneek

Theater Sneek biedt de komende dagen Veldhuis & Kemper, Trijntje Oosterhuis en The Best of Britain met onder andere Syb van der Ploeg. MagieWanneer van Yentl en De Boer is uitverkocht.

Veldhuis & Kemper komen dinsdag met Geloof ons nou maar “Je moet niet alles geloven wat ze zeggen” naar Sneek. Zélf nadenken. Kritisch blijven. Allemaal zinvolle tips, maar het kost zoveel tijd. Zou het daarom niet heerlijk zijn als iemand anders de boel eens op een rijtje zet? Simpel, overzichtelijk, betrouwbaar. Zodat jij eindelijk weet wat echt is en wat niet. Wie je wel en wie je niet moet geloven. Waardoor je tijd overhoudt voor de dingen die het leven écht de moeite waard maken. Lachen bijvoorbeeld! Veldhuis & Kemper namen een sabbatical van het duo, doken het leven in en kwamen met een frisse blik op grote en kleine zaken weer bij elkaar.

Trijntje Oosterhuis biedt woensdagavond met Leven van de Liefde een muzikale ontdekkingsreis langs de mooiste Nederlandstalige liedjes. Speciaal voor deze tour heeft de zangerese zich door bevriende artiesten, muzikanten, tekstdichters en muziekkenners laten inspireren om de mooiste Nederlandstalige liedjes te (her)ontdekken en tot een prachtig avondvullend theaterprogramma te komen.

Tijdloze nummers krijgen een nieuw leven, maar ook haar eigen Nederlandstalige hits, zoals De Zee, Vlieg Met Mee, Nu Dat Jij Er Bent of het prachtige Ken Je Mij, hebben een plaats in dit programma. Zoals Trijntje zelf zegt: “Liedjes die mij lief zijn, liedjes van alle tijden, liedjes die gezongen en gehoord moeten blijven worden, liedjes die herinneren aan belangrijke momenten in mijn leven, vergeten pareltjes of juist grote hits die ik al jaren op mijn eigen wijze wil zingen”.

Syb van der Ploeg, Brenda van Aarsen, Maarten Peters, Edward Reekers en anderen staan met The Best of Britain The 4th donderdagavond in Theater Sneek. het is een compleet nieuw programma met de allergrootste hits van Engelse bodem. The Best of Britain is een avondvullend muziekspektakel dat zich mag verheugen in een nog steeds groeiende publieke belangstelling. Van The Beatles tot Coldplay en zo’n beetje alles daar tussenin passeert de revue.

Van der Ploeg, Reekers, Peters en Van Aarsen zijn de vocalisten én samen met vijf topmuzikanten, waaronder multi-artiesten Hubert Heeringa, brengen zij een avondvullende show vol nostalgie maar ook met een aantal wat meer recente wereldhits.

De cabaretvoorstelling MagieWanneer van Yentl en De Boer zatrerdagaviodn is uitverkocht.