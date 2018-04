Neptunia met lege handen terug uit Emmen

De heren van Neptunia’24 trokken zaterdag in het duel tegen titelkandidaat De Kikker met 14-8 aan het kortste eind. In Emmen ging de wedstrijd in de eerste, tweede en vierde periode volledig gelijk op, maar de Snekers lieten zich in de beruchte derde periode de kaas van het brood eten.

De ploeg van trainer/coach Arjen van Leeningen verloor eerder dit jaar thuis nog vrij kansloos, maar was zaterdag prima bij de pinken. Met een halve zone had het het aanvalsgeweld van de thuisploeg aardig onder controle. Voorin bleek het in de afwerking zeer ongelukkig, zoals vaker dit seizoen werden het aluminium en de keeper veelvuldig getest.

Na twee periodes en een stand van 6-6 besloten de Snekers tot een ‘dood of de gladiolen’ tactiek om de zaak zo volledig open te breken. Helaas waren de ervaren Emmenaren hier snel achter en konden ze deze derde periode in maar liefst 6-0 afsluiten. Met het begin van de vierde periode werd weer terug geschakeld naar de halve zone, dit had direct het gewenste effect maar helaas te laat om de boel nog te repareren.

Zaterdag spelen de heren hun laatste wedstrijd. In het eigen “it Rak” ontvangen ze om 17.00 DraGor uit Drachten.

Doelpunten Neptunia’24: Dennis van der Veldt (3x), Rutger van Leeningen en Sander van der Molen (beiden 2x), Rick Lunter (1x)