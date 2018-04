Waterpoort buiten met 29-20 langs EKVA

Voorafgaand aan de wedstrijd stonden de ploegen op een gedeelde vierde plek, samen met nog twee andere teams. Bij winst kon De Waterpoort dus goede zaken doen voor een topdrieklassering. De Waterpoort had in de beginfase van de wedstrijd moeite met het reboundverdedigen van de ploeg uit Almere.

De Snekers maakten verkeerde keuzes en schoten te snel. Ook in de verdediging stond het in de eerste helft nog niet zoals het hoort. EKVA wist te profiteren van een aantal onoplettendheden en kon daardoor goed bijblijven.

In het tweede gedeelte van de eerste helft kreeg De Waterpoort meer grip op de wedstrijd en liep het team uit naar een 12-9 ruststand. Coach Ralph de Vries gaf in de rust aan dat de Sneekers hadden verzuimd om verder uit te lopen. ,,We zijn veel sterker dan EKVA, maar we moeten dit in de tweede helft ook in scores uitdrukken. Geconcentreerd aanvallen, geen domme fouten meer in de verdediging en zo het gaatje slaan.”

Een heldere opdracht dus, maar toch was het EKVA dat het initiatief nam aan het begin van de tweede helft. Het verkleinde de marge naar 13-12, waarna een heer aan de kant van de bezoekers uitviel. Dit kwam de thuisploeg niet heel slecht uit. De Snekers werden geduldiger in hun spel en EKVA had geen antwoord op het sterke reboundwerk van de dames. De doelpunten vielen steeds makkelijker en uiteindelijk kwam De Waterpoort in de tweede helft maar liefst 17 keer tot scoren.

Zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen Hoogkerk, dat na vandaag, net als De Waterpoort, op 10 punten staat.