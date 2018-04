Het veldje narcissen nabij de rotonde in de Leeuwarderweg in Sneek is de afgelopen nacht grotendeels vernield.

Omwonenden snappen niks van dit soort onnodige vernielingen. Vrijdag stond het veldje bloeiende narcissen er nog in volle glorie bij. Vanmorgen was een flink deel platgetrapt. Of gereden? Wie zal het zeggen. Waarschijnlijk het resultaat van een gezellig stapavondje. In ieder geval levert het een onnodig troosteloze aanblik op.