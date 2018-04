ROC Friese Poort in het teken van Leeuwarden Fryslân 2018

ROC Friese Poort in Sneek stond de afgelopen week volledig in het teken van Leeuwarden Fryslân 2018.

Op maandag 9 april begon in Sneek de eerste eventweek ‘Midden yn ‘e Mienskip’ van het LF2018 programma van ROC Friese Poort. Studenten en medewerkers in Sneek konden een week lang genieten van inspirerende workshops, kunst en theater, sport, muziek, en sprekers. Gisteren zetten de studenten zich belangeloos in voor hun ‘mienskip’.

Maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke vorming is voor ROC Friese Poort een belangrijk onderdeel binnen de opleidingen. Festival Het plein voor het schoolgebouw van ROC Friese Poort veranderde afgelopen week tijdelijk in een festivalterrein.

De studenten volgden ’s ochtends verschillende workshops en ’s middags konden zij genieten van optredens van onder andere rapper Haas, de schoolband, en oud-student Johannes Rypma. Kunst en cultuur Iedere opleiding werkte aan verschillende projecten in het kader van Leeuwarden Fryslân 2018. Zo maakte Zorg en Welzijn van oude stoelen kunstwerken. Studenten van de opleiding Mediavormgeving schilderden een enorm schilderij op het parkeerterrein van de school. En in de lokalen kon men leren vliegen met drones, een workshop zelfverdediging volgen, of aan de slag met het DNAkunstwerkproject.

Honderden studenten vulden een buisje met een persoonlijk verhaal, voorwerp, of foto. Oog voor de omgeving. Op de laatste dag van de Eventweek zetten de studenten zich in voor hun omgeving. Bij verschillende basisscholen werden smaaklessen verzorgd door studenten Horeca en Onderwijsassistent. Bij het Asielzoekerscentrum dronken een aantal jongeren een kop koffie met de bewoners. Ook was er aandacht voor de ouderen in de buurt. Er werd voor hen gekookt, een bingo georganiseerd, en gewandeld.