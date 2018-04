Reiki Healingdag door Healing Centre F en F

Healing Centre F en F The Inner Way in Sneek houdt zondag 22 april van 9.00 tot 17.00 uur een Reiki Healingdag.

Tijdens de Reiki Healingdag kunnen belangstellenden, die eventueel op een later tijdstip uitreiken naar een Reiki initiatie kennismaken de met liefdevolle en helende Reiki energie.

Reiki is een Japanse oefenmethode voor zelfheling. De Japanse Monnik Mikao Usui is de grondlegger van deze oefenmethode; die letterlijk Universele Levensenergie betekent. Reiki is een manier om jezelf en anderen energie te geven die door het lichaam of de geest gebruikt wordt om te vitaliseren en blokkades op te heffen.

Reiki is geen medicijn in de zin van de Westerse geneeskunst. Reiki helpt het lichaam op haar manier beter te worden. Net zoals dat in de homeopathie het geval is. Reiki is door iedereen te leren, je kunt het leren bij een Reiki-leraar die je inwijdt in de verschillende Reiki niveaus en je leert hoe je jezelf en anderen Reiki kunt geven. De Reiki healingdag vindt plaats aan de Lange Veemarktstraat 3 in Sneek. Vooraf aanmelden is noodzakelijk