Kampioen Ernst Weistra in karategala

Karate IJlst organiseert op zaterdag 21 april opnieuw het “Masters of kyokushin” gala in de Utherne in IJLst

Natuurlijk ontbreekt de kersverse Nederlandse kampioen, Ernst Weistra van de organiserende vereniging niet op het ‘thuisgala’.

Ernst Weistra, op het moment van schrijven 14 lentes jong, veroverde 24 maart jongstleden op het Open NK Full contact Karate te Drachten na een daverend aantal partijen het Nederlands kampioenschap.

Ieder jaar wordt er in IJlst een partij gematcht met daarin de jeugd die zich op diverse toernooien en gala’s, door middel van hun inzet en mentaliteit, heeft bewezen. Deze jongeren worden dan als aanstormend talent beschouwt. Zij zullen twee ronden strijden met hoofd- en beenbescherming.

In zo’n partij zal Ernst Weistra het opnemen tegen de 15-jarige Jeffrey van Duijn van Dojo Osaka. Beide heren, hebben al de nodige ervaring op de mat. Het belooft dan ook een flinke strijd te worden, om de titel “Masters of Kyoukushin”.

De arbitrage is in handen van ervaren scheidsrechters. Niet alleen voor de vechtsportkenner is het gala een must om te bezoeken. Ook een leek zal genieten van het spektakel en de sportiviteit die de deelnemers laten zien in hun gevecht over 2 ronden. Namens Karate IJlst, zullen Thomas Dijkstra en Tim van der Hout alles in stellen om de

titel natuurlijk in IJlst te behouden.

Het gala in het MFC de Utherne in begint om 19.30 uur. de zaal is om 18.00 uur open.