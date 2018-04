Voorarrest verdachten Heeg met 14 dagen verlengd

Het voorarrest van de twee verdachten die zijn aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 56-jarige Hans Boschma uit Heeg is met 14 dagen verlengd. Het tweetal wordt verdacht van moord in vereniging.

De twee mannen, een 28-jarige man uit Leeuwarden en een 52-jarige uit Joure, werden woensdag aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van en mogelijk afpersing van de Heegse administrateur. De twee zitten in beperking. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. De rechter-commissaris heeft vandaag het voorarrest verlend.

Het levenloze lichamd van Boschma werd dinsdag 6 februari aangetroffen in zijn woning aan de Molefinne in Heeg. De politie startte direct een onderzoek maar uit technisch en tactisch onderzoek bleek niet direct of er sprake was van zelfdoding of dat er sprake was van een misdrijf. Uit verder opgeschaald onderzoek blijkt dat het slachtoffer vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gebracht.