Útlopers pakken uit tijdens Útlopersfeest 2018

De kidsmiddag van de Útlopers staat volledig in het teken van muziek en spel. Naast dat de Útlopers muziek maken, kunnen de kinderen zelf muziek maken met allerlei verschillende instrumenten. Daarnaast is drumschool Le Bon Beat aanwezig om de kinderen de fijne kneepjes van het drummen te leren. Ook kan er gesprongen worden op het springkussen, kunnen de kinderen zich laten schminken en er kan getekend worden aan de tekentafel. Op de website en facebookpagina staat een heuse Útlopers-kleurplaat. Alle kids die tijdens de kidsmiddag een ingekleurde kleurplaat inleveren, krijgen een Útlopers-gadget!

’s Avonds vindt het Útlopersfeest plaats. Het evenement trekt ieder jaar meer bezoekers, ook deze editie beloofd prachtig te worden. Op het affiche van het feest prijkt namelijk de band van Johannes Rypma The Bounty Hunters. Afwisselend met de Útlopers zorgen zij de gehele avond van goede muziek. Uiteraard worden er tijdens het Útlopersfeest weer bijzondere prijzen weggegeven tijdens de verloting, dit jaar is de hoofdprijs een retro jukebox in Útlopers-stijl!

De kidsmiddag en het Útlopersfeest worden op zaterdag 21 april maart gehouden in wijkgebouw de Schuttersheuvel aan de Harmen Sytstrastraat 8A in Sneek. De kidsmiddag duurt van 14.30 tot 16.30 uur. De kinderen zijn welkom tot en met 14 jaar en uitsluitend onder ouderlijk toezicht. Voor het Útlopersfeest is de zaal vanaf 20.00 uur geopend, het feest vindt plaats van 20.30 tot 1.00 uur.