Muzikale reis in harpconcert ‘Blue Planet’

Een groep van ruim twintig harpisten uit Noord-Nederland voert op woensdag 25 april in de Noorderkerkzaal in Sneek 'Blue Planet' op.

Het verhaal van de muzikale ruimtereis is geschreven door harpiste Inge Frimout-Heij. Zij raakte geïnspireerd door de foto’s van haar schoonvader, astronaut Dirk Frimout. De entree is gratis.

Marije Vijselaar, harpdocente bij Kunstencentrum Atrium, heeft voor het concert meer dan 25 harpisten aangetrokken uit Noord-Holland, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel om er samen met collega-docenten Jan Jonker en Kathelijne Schelfhout een galactisch harpspektakel van te maken. Tijdens de expeditie door het heelal worden prachtige foto’s van Dirk Frimout geprojecteerd. Het concert duurt een half uur.

‘Blue Planet’ wordt ook opgevoerd tijdens Open the Gate, het pre-festival van At the Watergate (9-11 mei) op 8 en 9 mei. De harpisten spelen op dinsdag 8 mei om 16.30 uur in de bibliotheek van Sneek.