Het weer van Dirk: Opklaringen afgewisseld door bewolking

Komende nacht blijft de bewolking overheersen en daalt de temperatuur naar een 9 graden.

Morgen in de morgen nog bewolking, in de middag komt het zonnetje erbij. De temperatuur boekt weer wat winst en komt op een 16 à 17 graden uit. De wind is veranderlijk, later op de dag zoekt ze de zuidoosthoek op.

Zondag moeten we rekening houden met een bui, verder is er ook de zon te zien. Het wordt een 17 graden bij een naar zuidwest draaiende wind.

Volgende week krijgen we warmer weer, maandag nog kans op een bui en 17 graden, verder is het droog en het zonnetje komt erbij. De temperatuur komt rond tot boven 20 graden te liggen, genieten dus.

Dirk van der Meer