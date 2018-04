Sociaal collectief duurzaam met meubilair bank

Zo is er een werkplek ingericht bij Graag Gedaan! De klussendienst in Sneek voor mensen die geen beroep kunnen doen op hun netwerk en met een kleine beurs. En ook Jong & Mama, de jonge moedergroep die haar winkel heeft in een bijgebouw van de Spil in Tinga, kreeg meubilair. Als klap op de vuurpijl is Sociaal Collectief nu ook de trotse bezitter van een Rabo-fietscruiser waarmee de sociaal werkers de buurt en de wijken ingaan.

Sociaal Collectief is enorm blij met de geste. “Zo’n mooie werkplek heb ik nog niet eerder gehad bij het vrijwilligerswerk wat ik doe,” aldus een van de deelnemers. En Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland is ermee ingenomen dat het afgeschreven meubilair nog een rondje mee kan én hiermee een mooie nieuwe bestemming krijgt. ,,Sociaal Collectief bevordert de sociale cohesie in de buurt en daar dragen wij graag ons steentje aan bij”, aldus Jan Pieter van Oosten (directievoorzitter van de bank).

Stichting Sociaal Collectief is verantwoordelijk voor het samenlevingsopbouwwerk in de gemeente Súdwest-Fryslân. De sociaal werkers van Stichting Sociaal Collectief werken vanuit Bolsward, Sneek-Noord en Sneek-Zuid en bedienen alle dorpen en kernen in het buitengebied. Ze zijn in de buurt als er vraag is, maar proberen die vraag ook voor te zijn. Het Sociaal Collectief werkt samen met de gebiedsteams en is opgezet om de samenhang in buurten, wijken en dorpen te versterken en bewoners met elkaar in verbinding te brengen.