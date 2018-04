Slotconcert Harm van der Meer

Met een concert vrijdag 20 april om 20.00 uur in de Mauritiuskerk in IJlst neemt dirigent Harm van der Meer afscheid van het Kompaenenkoor ’t Skip sûnder roer’. Vrouwenkoor ’t Roer om’ zal aan dit slotconcert meewerken

Het koor bestaat 25 jaar en Harm van der Meer heeft al die jaren leiding gegeven, op zijn eigen markante wijze. Bezielend, betrokken en vernieuwend. Het Kompaenenkoor begon oorspronkelijk als shanty-koor, maar Van der Meer voegde steeds meer elementen toe. Het repertoire werd breder en het niveau steeg. Een treffend voorbeeld zijn de recente concerten met de bekende Friese schrijver Hylke Speerstra, waarbij tekst en muziek op indringende wijze met elkaar verweven werden.

Het leven van dirigent, musicus en mensenmens Harm van der Meer speelde zich af bij scholen, koren en orkesten, tussen jonge en oude mensen, in dorp en stad of in het open veld. Het leverde hem voldoende stof op voor een aantal prachtige anekdotes, die gebundeld zijn in het boek ‘Harm van der Meer fertelt’. Harm vertelt daarin, dat hij het liefst tot zijn 80e jaar was doorgegaan, maar dat fysiek ongemak hem dat onmogelijk maakt.

Het 25ste jubileumjaar van het Kompaenenkoor bleek een goed moment om afscheid van elkaar te nemen.