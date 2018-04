PWS-prijs havisten RSG Magister Alvinus

De jury was onder de indruk van de veelomvattendheid en de compleetheid van het onderzoek. Volgens de jury voldeed dit PWS op alle fronten aan het ‘expertniveau’. In het onderzoek werd onderzocht of champignonpoeder de grote hoeveelheid zout in brood zou kunnen vervangen. ‘Dit is een juweeltje van een PWS,’ was het oordeel.



De tweede prijs werd gewonnen door Fenna Beukema van het Gerrit Komrij College uit Winterswijk. Zij onderzocht in haar werkstuk hoe algen vlees op een duurzame manier kunnen vervangen. De jury loofde de verzorgdheid, zorgvuldigheid en persoonlijke betrokkenheid die in dit werkstuk aan de dag zijn gelegd.

De derde prijs werd gewonnen door Suzanne Boersma, Susan Spanninga en Lieke van Huffelen van het Greijdanus College uit Zwolle met hun onderzoek naar een koolhydraatarm dieet. Volgens de jury was de onderzoeksmethode uitstekend en goed onderbouwd. Dat zie je terug in de conclusies en resultaten van het werkstuk.

De Food Valley havo PWS-prijs is een landelijke profielwerkstukprijs speciaal voor havisten (alle profielen). Dit jaar werd de wedstrijd voor de vierde keer georganiseerd door de Christelijke Hogeschool Ede, Aeres Hogeschool Wageningen en Van Hall Larenstein. Het jaarlijkse thema voor deze PWS-prijs is Groen en Gezond, met onderwerpen als plant, dier, duurzaamheid, voeding en gezondheid. De hogescholen zijn actief binnen het Food Valley scholennetwerk.