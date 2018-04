Nieuwe plaquette omgekomen Canadezen

De plaquette ter nagedachtenis van de zes gesneuvelde Canadezen in de muur van de grote kerk in Sneek wordt vervangen in de week voor Dodenherdenking.

De gedenksteen is ingemetseld in de oostgevel van de Martinikerk. De 'Gedenksteen voor Gesneuvelde Canadezen' van Franse kalksteen, net als het vandaag vervangen standbeeld bij de kerk, is dermate verweerd dat vervanging het beste is.

Op de steen met de namen A. Cockburn, W.L. Jackson, G.W. Ouderkirk, H.H. Pennell, Fr.R. Shepherd en S.W. White is in reliëf een esdoornblad ('Maple Leaf') aangebracht.

De militairen maakten deel uit van The Queen's Own Rifles of Canada. Zij sneuvelden op 15 en 16 april 1945 tijdens krijgshandelingen in de omgeving van het dorp Wons, bij de Afsluitdijk. De compagnie waarvan zij deel uitmaakten, kwam te hulp bij het tegenhouden van Duitse troepen die vanuit Noord-Holland via de Afsluitdijk naar Friesland optrokken. Dankzij het optreden van de Canadese strijders is voorkomen dat er in Sneek straatgevechten plaatsvonden. Op 17 april 1945 zijn de gesneuvelde militairen begraven op de Algemene begraafplaats te Sneek en op 25 maart 1946 herbegraven op het Canadese ereveld in Holten.



Het monument is onthuld op 17 september 1947.