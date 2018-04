Knikkerseizoen ingeluid Op CBS De Vuurvlinder

Het knikkeren leek de laatste jaren een beetje buiten beeld geraakt. De knikkerpotjes op het plein werden al enige jaren niet meer gebruikt en de kinderen moesten het spel en de regels nog wel even opnieuw ontdekken, maar op internet zijn intussen verschillende versies van het spel gevonden en zo kan het komen dat er nu verschillende varianten van het spel worden gespeeld.

Uiteindelijk zal wel blijken wel vorm het meest aanspreekt. De kinderen hadden in elk geval veel plezier en voor de leerkrachten was het een mooie gelegenheid om samen met de kinderen weer even stil te staan bij de betekenis van ‘de knikkers… en het spel…’, want daar draait het natuurlijk om; samen spelen op het schoolplein.